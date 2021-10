Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Bibliothèque Humaine Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bibliothèque Humaine Médiathèque José Cabanis, 19 septembre 2020, Toulouse. Bibliothèque Humaine

Médiathèque José Cabanis, le samedi 19 septembre 2020 à 15:00

Médiathèque José Cabanis (1er étage) Le 19 septembre 2020 de 15h00 à 18h00 L’association Bibliothèque Humaine présentera son catalogue de livres humains. En raison du contexte actuel, il ne sera pas possible d’emprunter un livre. Médiathèque José Cabanis (1er étage) Le 19 septembre 2020 de 15h00 à 18h00 L’association Bibliothèque Humaine présentera son catalogue de livres humains. En raison du contexte actuel, il ne sera pas p Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-19T15:00:00 2020-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse