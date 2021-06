Paris Place de la Garenne Paris Bibliothèque hors les murs Place de la Garenne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 2 juillet 2021

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 9 juillet 2021

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 16 juillet 2021

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 23 juillet 2021

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 30 juillet 2021

de 10h15 à 12h15

gratuit

Bibliothèque hors les murs
Place de la Garenne, Paris 75014

Tout l'été, les bibliothèques de la Ville de Pa­ris sortent dans les squares et jardins publics. Au moins une fois par semaine, les bibliothécaires mettent à la disposition des jeunes lecteur·rice·s, confortablement installé·e·s sur des tapis de sol, des albums d'images, contes et autres histoires à lire, à feuilleter ou à écouter.

