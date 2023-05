Bibliothèque Hors les Murs Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Bibliothèque Hors les Murs Médiathèque Françoise Sagan, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 16h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Venez jouer et écouter des histoires avec nous ! Rendez-vous sur l’aire de jeu en face du Pari’s des Faubourgs pour un après-midi en famille ! Avec les Pâtes au Beurre, L.I.R.E. et le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Pari’s des Faubourgs Formes abstraites et colorées Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèque Hors les Murs Médiathèque Françoise Sagan 2023-05-16 was last modified: by Bibliothèque Hors les Murs Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 16 mai 2023 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris