La Hague Manche La Hague La bibliothèque s’invite au musée et vous propose deux temps de lecture sur le thème de la mer. Apparaissant à plusieurs reprises dans les peintures de Millet, elle est indissociable de sa jeunesse dans La Hague. Proposé par le réseau ZigZag des médiathèques de La Hague. Accessible dès 4 ans – Gratuit – Réservation conseillée.

Le goûter est offert à tous à 16 h (à confirmer). STOP COVID-19.

maisonmillet@lahague.com +33 2 33 01 81 91

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Hameau Gruchy GREVILLE-HAGUE La Hague

