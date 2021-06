Paris Square Léon Paris Bibliothèque hors les murs : lectures pour les enfants Square Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque hors les murs : lectures pour les enfants Square Léon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 10h à 11h30

Le mardi 6 juillet 2021

de 15h30 à 17h

Le jeudi 8 juillet 2021

de 10h à 11h30

Le mardi 13 juillet 2021

de 15h30 à 17h

Le jeudi 15 juillet 2021

de 10h à 11h

Le mardi 20 juillet 2021

de 15h30 à 17h

Le jeudi 22 juillet 2021

de 10h à 11h30

Le mardi 27 juillet 2021

de 15h30 à 17h

Le jeudi 29 juillet 2021

de 10h à 11h30

gratuit

Yasserdine, Stéphane et les bibliothécaires te liront de chouettes histoires. La bibliothèque Goutte d’Or s’installe au square Léon en juillet dans le cadre du Best Summer proposé par l’association ADOS. Pour profiter de l’été, et partager des lectures, des albums, des rires et des rêves. Animations -> Lecture / Rencontre Square Léon 20 rue des Gardes Paris 75018

Ligne 4 , station Barbès Rochechouart ou Château rouge 31, 56

Contact :Bibliothèque Goutte d’Or 01 53 09 26 10 https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

