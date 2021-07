Issigeac Issigeac Dordogne, Issigeac Bibliothèque hors les murs Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Bibliothèque hors les murs Issigeac, 11 août 2021, Issigeac. Bibliothèque hors les murs 2021-08-11 14:00:00 – 2021-08-11 18:00:00 Médiathèque Chemin des écoliers

Issigeac Dordogne Issigeac Nous vous accueillerons en bibliothèque hors les murs en face de l’école, parcours VTT. Au programme : atelier lecture pour les enfants de 4 à 7 ans séance à 15h et 16h30, atelier pliage pour les 7 à 10 ans à 14h30 et 16h30 (inscription vivement recommandée), jeu de l’oie toute l’après-midi pour tout public. Nous vous accueillerons en bibliothèque hors les murs en face de l’école, parcours VTT. Au programme : atelier lecture pour les enfants de 4 à 7 ans séance à 15h et 16h30, atelier pliage pour les 7 à 10 ans à 14h30 et 16h30 (inscription vivement recommandée), jeu de l’oie toute l’après-midi pour tout public. +33 5 53 74 94 31 Nous vous accueillerons en bibliothèque hors les murs en face de l’école, parcours VTT. Au programme : atelier lecture pour les enfants de 4 à 7 ans séance à 15h et 16h30, atelier pliage pour les 7 à 10 ans à 14h30 et 16h30 (inscription vivement recommandée), jeu de l’oie toute l’après-midi pour tout public. pixabay dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Médiathèque Chemin des écoliers Ville Issigeac lieuville 44.73242#0.61