Bibliothèque hors les murs / Gutenberg Square Duranton Paris

Paris Bibliothèque hors les murs / Gutenberg Square Duranton Paris, 5 juillet 2023, Paris. Le mercredi 30 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 23 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 16 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 09 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 02 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 26 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 19 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 12 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Les bibliothèques hors les murs de Gutenberg sont de retour ! Venez tous les mercredis matin à partir du 5 juillet jusqu’au 30 août de 10h à 12h au square Duranton (1 rue Duranton, 75015 Paris) écouter des histoires lues par vos bibliothécaires ! Revues et BD/mangas seront à la disposition des plus grand·e·s. Annulation possible en cas de fortes chaleurs ou d’intempéries Square Duranton 1 rue Duranton 75015 Paris Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

