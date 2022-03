Bibliothèque Hors les murs – Françoise Sagan Jardin Villemin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bibliothèque Hors les murs – Françoise Sagan Jardin Villemin, 5 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le mardi 26 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 22 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le mardi 19 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 15 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le mardi 12 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 08 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

Le mardi 05 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

Retrouvez cet été, les bibliothécaires dans le jardin Villemin avec des livres pour toute la famille. Tout est prévu : tapis de sols, beaux livres, contes à lire tranquillement, feuilleter ou écouter sagement. Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour découvrir, échanger et rire ! Entrée libre Les mardi et vendredi matins de 10h30 à 12h durant les vacances scolaires en juillet. Annulation en cas de météo défavorable ou de canicule Jardin Villemin 14 rue des Récollets Paris 75010 Contact : https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan Enfants;Littérature;Nature

Date complète :

2022-07-05T10:30:00+01:00_2022-07-05T12:00:00+01:00;2022-07-08T10:30:00+01:00_2022-07-08T12:00:00+01:00;2022-07-12T10:30:00+01:00_2022-07-12T12:00:00+01:00;2022-07-15T10:30:00+01:00_2022-07-15T12:00:00+01:00;2022-07-19T10:30:00+01:00_2022-07-19T12:00:00+01:00;2022-07-22T10:30:00+01:00_2022-07-22T12:00:00+01:00;2022-07-26T10:30:00+01:00_2022-07-26T12:00:00+01:00;2022-07-29T10:30:00+01:00_2022-07-29T12:00:00+01:00

BBL

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin Villemin Adresse 14 rue des Récollets Ville Paris lieuville Jardin Villemin Paris Departement Paris

Jardin Villemin Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèque Hors les murs – Françoise Sagan Jardin Villemin 2022-07-05 was last modified: by Bibliothèque Hors les murs – Françoise Sagan Jardin Villemin Jardin Villemin 5 juillet 2022 Jardin Villemin Paris Paris

Paris Paris