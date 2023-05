Bibliothèque hors les murs de la bibliothèque Rilke Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Des moments de lecture et de jeux à partager pour petits et grands, au soleil ou sous les nuages, avec vos bibliothécaires préférés ! Cet été, tous les vendredis de 10h30 à 11h30, les bibliothécaires vous invitent pour un moment de lecture et de jeux, en famille et en plein air au jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle. Vous nous rejoignez sur un coin de couverture, avec un chapeau de paille ? Rendez-vous au Jardin des grands explorateurs, Avenue de l’Observatoire, juste à côté de l’aire de jeux. – Entrée libre – Annulation en cas de pluie Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Avenue de l’Observatoire 75006 Paris Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

