jeudi de 15h30 à 16h30

gratuit

Retrouvez l’équipe de la bibliothèque Oscar Wilde pour des lectures en plein air au square des Saint-Simoniens tous les jeudis de juillet de 15h30 à 16h30 Tout l’été, les bibliothèques de la Ville de Paris se mettent au vert dans les squares et jardins publics. Ce sont les « Bibliothèques hors les murs » (BHLM). Au mois de juillet, chaque jeudi de 15h30 à 16h30 (sauf cas exceptionnel), vous pouvez ainsi nous retrouver au square des Saint-Simoniens – Ménilmontant (situé entre la rue de Ménilmontant et la rue de la Duée). Nous mettrons à disposition des jeunes lecteurs, confortablement installés sur des tapis de sol, des albums d’images, contes, et autres histoires à lire, à feuilleter ou à écouter… Animations -> Lecture / Rencontre Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée Paris 75020

3bis : Pelleport (449m) 11 : Télégraphe (553m)

Contact :Bibliothèque Oscar Wilde 01 43 66 84 29 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

Bibliothèque Oscar Wilde

