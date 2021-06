Paris Bibliothèque Batignolles Paris Bibliothèque Hors les Murs Bibliothèque Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque Hors les Murs Bibliothèque Batignolles, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 29 juillet 2021 :

jeudi de 10h à 12h

gratuit

Square des Batignolles 10h-12h les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet les bibliothécaires vous proposent un moment de lecture dans le square des Batignolles, tous les jeudis matins de juillet, de 10h à 12h Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles Paris 75017

13 : Brochant (105m) 13 : Porte de Clichy (533m)

Contact :bibliothèque batignolles 01 44 69 18 30 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques

Date complète :

2021-07-01T10:00:00+02:00_2021-07-01T12:00:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T12:00:00+02:00;2021-07-15T10:00:00+02:00_2021-07-15T12:00:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T12:00:00+02:00;2021-07-29T10:00:00+02:00_2021-07-29T12:00:00+02:00

Ville De paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Batignolles Adresse 18, rue des Batignolles Ville Paris lieuville Bibliothèque Batignolles Paris