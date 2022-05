Bibliothèque hors les murs au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bibliothèque hors les murs au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela, 6 juillet 2022, Paris. Du mercredi 06 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 :

mercredi

de 10h30 à 12h30

. gratuit

Cet été, tous les mercredis de 10h à midi, venez partager un moment de lecture en famille et en plein air dans l’air de jeux des petits, au jardin Nelson Mandela. Prendre l’air ou lire avec les enfants ? Ne choisissez plus et venez profiter d’un espace douillet dans l’aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela. Tout l’été, chaque mercredi de 10h à midi, la médiathèque de la Canopée vous propose de feuilleter, écouter ou lire des histoires pour petits et grands. Les bibliothécaires vous réservent un accueil chaleureux et des lectures enjouées! Informations pratiques: Dans l’aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela, entrée en face du 45 rue Berger 75001 Paris. Entrée libre. Annulation en cas de pluie ou de fortes chaleurs Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 Paris Contact :

médiathèque de la Canopée Enfants lisant des livres

