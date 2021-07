Paris square cardinal Paris Bibliothèque hors les murs – atelier d’écriture square cardinal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tous les jeudis du mois d’août, de 10 heures à 12 heures, au square Wyzsynski la biliothèque Benoit Groult vous proppose des ateliers d’écriture pour tous le spublics à partir de 15 ans. L’inscription à ces ateliers se fait par téléphone au : 01 43 22 42 18

GRATUIT sur inscritpions

