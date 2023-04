Bibliothèque hors les murs 2023 – Saint-Éloi Jardin Martha Desrumaux Paris Catégories d’Évènement: île de France

Bibliothèque hors les murs 2023 – Saint-Éloi Jardin Martha Desrumaux, 5 juillet 2023, Paris. Le jeudi 20 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 24 août 2023

de 10h30 à 12h00

Du mercredi 05 juillet 2023 au mercredi 30 août 2023 :

mercredi

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit Annulation en cas d’intempérie.

Cet été, la bibliothèque Saint-Éloi fait prendre l'air à ses albums, pour le plus grand plaisir des enfants : c'est la bibliothèque hors les murs ! Les bibliothèques hors les murs sont de retour cet été ! L'équipe de la bibliothèque Saint-Éloi vous donne rendez-vous tous les mercredis matins, de 10h30 à 12h, au Square Saint-Eloi, dit aussi Square de la Baleine. Sous l'œil bienveillant du cétacé de mosaïque bleue, venez lire des histoires avec nous. du mercredi 5 juillet au 30 août tout public sans inscription Et les jeudis 20 juillet et 24 août, de 10h30 à 12h, retrouvez-nous au Jardin Martha Desrumaux, situé dans l'ancienne caserne de Reuilly, accessible via le passage Emma-Calvé et le passage Marie-Rogissart. Jardin Martha Desrumaux 20 rue de Reuilly 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

