Bibliothèque hors les murs 2023 – Médiathèque Marguerite Duras Square de la Salamandre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Bibliothèque hors les murs 2023 – Médiathèque Marguerite Duras Square de la Salamandre, 12 juillet 2023, Paris. Le jeudi 31 août 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 30 août 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 24 août 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 23 août 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 17 août 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 16 août 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 10 août 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 09 août 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 03 août 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 02 août 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 27 juillet 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 26 juillet 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 20 juillet 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 19 juillet 2023

de 10h15 à 11h45

Le jeudi 13 juillet 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 12 juillet 2023

de 10h15 à 11h45

.Tout public. gratuit

Retrouvez les bibliothécaires tous les mercredis matin au jardin de l’Hospice Debrousse et tous les jeudis après-midi au square de la Salamandre pour un moment convivial autour de la lecture On se retrouve au parc ! Rendez-vous tous les mercredis de 10h15 à 11h45, au Jardin de l’Hospice Debrousse (148 rue de Bagnolet, Paris 20è) et tous les jeudis de 17h à 18h30, au Square de la Salamandre (16 square de la Salamandre, Paris 20è). Square de la Salamandre 16 square Salamandre 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Bibliocité BHLM

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square de la Salamandre Adresse 16 square Salamandre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square de la Salamandre Paris

Square de la Salamandre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèque hors les murs 2023 – Médiathèque Marguerite Duras Square de la Salamandre 2023-07-12 was last modified: by Bibliothèque hors les murs 2023 – Médiathèque Marguerite Duras Square de la Salamandre Square de la Salamandre 12 juillet 2023 Paris Square de la Salamandre Paris

Paris Paris