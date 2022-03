Bibliothèque hors les murs 2022 de la bibliothèque Marguerite Audoux Square du Temple – Elie-Wiesel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bibliothèque hors les murs 2022 de la bibliothèque Marguerite Audoux Square du Temple – Elie-Wiesel, 8 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 05 août 2022 au vendredi 26 août 2022 :

vendredi

de 10h00 à 12h00

Du vendredi 08 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 :

vendredi

de 10h00 à 12h00

mardi

de 15h00 à 17h00

gratuit

Rendez-vous cet été sous le kiosque du Square du Temple pour lire, se faire lire et jouer… en solo, en famille ou avec les copains ! Les bibliothécaires de Marguerite Audoux apporteront une sélection d’albums, de revues, de BD, … et aussi des jeux de société pour que vous puissiez profiter du grand air et passer un bon moment. Square du Temple – Elie-Wiesel 64, rue de Bretagne Paris 75003 Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr Enfants;Loisirs

Date complète :

2022-07-08T10:00:00+01:00_2022-07-08T12:00:00+01:00;2022-07-12T15:00:00+01:00_2022-07-12T17:00:00+01:00;2022-07-15T10:00:00+01:00_2022-07-15T12:00:00+01:00;2022-07-19T15:00:00+01:00_2022-07-19T17:00:00+01:00;2022-07-22T10:00:00+01:00_2022-07-22T12:00:00+01:00;2022-07-26T15:00:00+01:00_2022-07-26T17:00:00+01:00;2022-07-29T10:00:00+01:00_2022-07-29T12:00:00+01:00;2022-08-05T10:00:00+01:00_2022-08-05T12:00:00+01:00;2022-08-12T10:00:00+01:00_2022-08-12T12:00:00+01:00;2022-08-19T10:00:00+01:00_2022-08-19T12:00:00+01:00;2022-08-26T10:00:00+01:00_2022-08-26T12:00:00+01:00

Joëlle Dibour pour Bibliocité

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square du Temple - Elie-Wiesel Adresse 64, rue de Bretagne Ville Paris lieuville Square du Temple - Elie-Wiesel Paris Departement Paris

Square du Temple - Elie-Wiesel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèque hors les murs 2022 de la bibliothèque Marguerite Audoux Square du Temple – Elie-Wiesel 2022-07-08 was last modified: by Bibliothèque hors les murs 2022 de la bibliothèque Marguerite Audoux Square du Temple – Elie-Wiesel Square du Temple - Elie-Wiesel 8 juillet 2022 Paris Square du Temple - Elie-Wiesel Paris

Paris Paris