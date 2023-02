Lecture musicale; Augustin De Piis : d’Haïti aux Tuileries, un écrivain franco-haïtien sous la Révolution Bibliothèque historique de la ville de Paris, 20 mars 2023, Paris.

Lecture musicale; Augustin De Piis : d’Haïti aux Tuileries, un écrivain franco-haïtien sous la Révolution Lundi 20 mars, 19h00 Bibliothèque historique de la ville de Paris

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Bibliothèque historique de la ville de Paris 24 rue Pavée 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France

01 44 59 29 40

Pierre-Antoine-Augustin de Piis est un écrivain, dramaturge, poète et compositeur du 18e siècle. Il inaugure cette vague d’écrivains issus des « gens de couleur » et très actifs sous la Révolution française. Sa date et son lieu de naissance restent encore flous : il serait né à Paris en 1755 ou arrivé par bateau à Bordeaux où il est identifié comme « quarteron ». Sa mère est probablement une esclave affranchie dont l’identité reste inconnue ; son père, le baron de Piis et chevalier de Saint-Louis, est major dans l’armée à Saint-Domingue de 1766 à 1779. Il est également propriétaire au Dondon, commune située dans le nord d’Haïti.

Augustin de Piis, malgré ses origines illégitimes, reçoit une éducation à la française et fréquente le collège d’Harcourt à Paris. Il devient un haut fonctionnaire occupant, entre autres, le poste de secrétaire général de la Préfecture de police sur le territoire de Paris. Parallèlement, il mène une carrière littéraire exceptionnelle pour son époque. À 20 ans, il publie sa première pièce de théâtre, une parodie d’Alceste intitulée La Bonne Femme, qui est un succès. À son actif, une quarantaine de pièces, certaines entièrement en vaudeville et en collaboration avec d’autres auteurs dont Pierre-Yves Barré, une vingtaine de recueils de poésie, ainsi qu’un livret de chansons entièrement composées par ses soins et chantées au théâtre et aux Tuileries. En 1776, il fonde et co-dirige avec son ami Barré le théâtre du Vaudeville situé rue de Chartres-Saint-Honoré puis, plus tard, le théâtre des Troubadours.

Citoyen de couleur sous la Révolution, Augustin de Piis n’échappera pas à ses origines, notamment à partir du 28 septembre 1791, date qui signe l’entrée des gens de couleur nés de parents libres dans le groupe des citoyens français. En 1790, il part à Saint-Domingue régler la succession de son père, tout juste décédé. À son retour, il compose un chant pour célébrer l’abolition de l’esclavage, en osant quelques vers en créole. Ce dernier est chanté aux Tuileries quatre jours après le vote de la loi.

Pierre-Antoine-Augustin de Piis, s’éteint le 22 mai 1832. Comme en écho à son histoire personnelle, l’abolition définitive de l’esclavage en Martinique sera actée le 22 mai 1848.

La compagnie du Grand Balan redonne voix à cet écrivain.

Elle vous donne à entendre une sélection de ses textes, mis en musique avec :

Yasmina Ho-You-Fat : récitante et metteuse en scène.

Atissou Loko : percussioniste.

Amos Coulanges : compositeur, guitariste et interprète.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T19:00:00+01:00

2023-03-20T20:30:00+01:00

©Bibliothèquehistorique