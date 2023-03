ATELIER D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Bibliothèque Guenrouet Catégories d’Évènement: Guenrouet

Loire-Atlantique

ATELIER D'INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Bibliothèque, 1 avril 2023, Guenrouet

2023-04-01 – 2023-04-01

Bibliothèque 12 rue André Caux

Guenrouet

Loire-Atlantique . Ateliers d’initiation à la généalogie

Ateliers animés par deux bénévoles passionnés !

Comment créer un arbre généalogique ? Où rechercher ses ancêtres ? Connaître les sites internet spécifiques…

Le deuxième atelier se fera avec le même groupe pour avancer dans les recherches et aller plus loin grâce aux trucs et astuces d’amateurs éclairés. Public adulte

Gratuit sur réservation

Samedi 18 mars et Samedi 1er avril de 10h à 12h, à la bibliothèque de Guenrouët Renseignements et réservations :

Bibliothèque de Guenrouët 02 40 87 80 06

E.mail : biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet

