Explorez un ouvrage ancien, le « Speculum Cornelianum », ou être étudiant à Strasbourg au XVIIe siècle Bibliothèque Grande Rue Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Explorez un ouvrage ancien, le « Speculum Cornelianum », ou être étudiant à Strasbourg au XVIIe siècle Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque Grande Rue Participation libre, sans inscription. Durée : 30-45 mn. 2e étage de la bibliothèque

Explorons ensemble un ouvrage du XVIIe siècle, le Speculum Cornelianum, qui représente le parcours initiatique de Cornelius, nouvel étudiant de l’université de Strasbourg… que va-t-il donc lui arriver ?

En petit comité, vous aurez l’opportunité d’examiner l’ouvrage de très près, accompagnés d’une bibliothécaire qui recontextualisera l’œuvre.

Bibliothèque Grande Rue 19 Grand’Rue, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 67 17 http://bibliotheques.mulhouse.fr La bibliothèque Grand’rue fait partie d’un réseau municipal de 7 bibliothèques. Elle propose des espaces jeunesse et adultes, une programmation d’animations toute l’année, une collection de plus de 370 000 documents, dont des ouvrages patrimoniaux et des alsatiques. Parking payant dans les rues environnantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

@Ville de Mulhouse