Mulhouse Partez à la découverte de l’héroïne Caroline et de ses amis avec vos enfants Bibliothèque Grande Rue Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse. Partez à la découverte de l’héroïne Caroline et de ses amis avec vos enfants Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Bibliothèque Grande Rue à partir de 4 ans, sur inscription. Durée : 1h-1h15 Découverte ludique pour les parents et les enfants de l’univers de la série jeunesse Caroline de Pierre Probst. A partir de 4 ans sur inscription. Durée : 1h-1h15 Bibliothèque Grande Rue 19 Grand’Rue, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 67 17 http://bibliotheques.mulhouse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 67 17 »}] La bibliothèque Grand’rue fait partie d’un réseau municipal de 7 bibliothèques. Elle propose des espaces jeunesse et adultes, une programmation d’animations toute l’année, une collection de plus de 370 000 documents, dont des ouvrages patrimoniaux et des alsatiques. Parking payant dans les rues environnantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bibliothèque Grande Rue
Adresse 19 Grand'Rue, 68100 Mulhouse
Ville Mulhouse
Departement Haut-Rhin

