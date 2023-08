Partez à la rencontre de Pierre Probst et Caroline, une héroïne des trente glorieuses Bibliothèque Grande Rue Mulhouse, 15 septembre 2023, Mulhouse.

Partez à la rencontre de Pierre Probst et Caroline, une héroïne des trente glorieuses Vendredi 15 septembre, 17h00 Bibliothèque Grande Rue Entrée libre

A l’occasion des 70 ans de Caroline, le personnage emblématique de Pierre Probst, illustrateur mulhousien et figure incontournable de la littérature de jeunesse, Christophe Meunier propose une exploration de l’art graphique de Pierre Probst en regard du contexte historique, social et culturel de l’époque.

Observateur du monde, des transformations de la France de l’après-guerre, du baby-boom et de la naissance de la société de consommation, Pierre Probst est un « faiseur d’espaces » et Caroline en est le témoin. Héroïne des trente glorieuses et de la Nouvelle Vague, elle est un personnage fondamentalement marqué par les années de pleine croissance. Elle s’adresse à un lectorat de « Français moyens » qui commence à accéder aux loisirs des classes aisées. Ainsi sa grande spécificité est sa capacité à «gérer les distances». Une idéologie spatiale très forte se dégage de la série faisant de Caroline un produit culturel social, historique et spatial.

Conférence-rencontre autour de Caroline, héroïne de Pierre Probst, avec Christophe Meunier, géographe spécialiste des livres pour enfants, et Simone Probst, fille de Pierre Probst.

Bibliothèque Grande Rue 19 Grand'Rue, 68100 Mulhouse

