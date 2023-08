Plongez dans le petit monde de Pierre Probst : Caroline, Fanfan, Pouf, Noiraud, Bobi et les autres Bibliothèque Grande Rue Mulhouse, 15 septembre 2023, Mulhouse.

Plongez dans le petit monde de Pierre Probst : Caroline, Fanfan, Pouf, Noiraud, Bobi et les autres 15 et 16 septembre Bibliothèque Grande Rue Entrée libre

A l’occasion du 110e anniversaire de la naissance de l’illustrateur Pierre Probst à Mulhouse et du 70e anniversaire du premier album de Caroline, la Bibliothèque municipale de Mulhouse présente une exposition dédiée à l’œuvre de Pierre Probst construite autour des 11 dessins originaux acquis auprès de l’artiste à l’occasion de l’exposition rétrospective de 2004-2005, et d’une sélection d’albums illustrés par Pierre Probst présents dans les collections municipales.

Le vernissage aura lieu le 15 septembre à 18h30, et est ouvert à tous.

La bibliothèque Grand'rue fait partie d'un réseau municipal de 7 bibliothèques. Elle propose des espaces jeunesse et adultes, une programmation d'animations toute l'année, une collection de plus de 370 000 documents, dont des ouvrages patrimoniaux et des alsatiques.

@Ville De Mulhouse