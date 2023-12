Blanc Flocon Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, 16 décembre 2023 10:00, Bordeaux.

Tout commence comme le récit du célèbre conte mais… un facteur inattendu, une valeur pas commune, un cube dans l’potage…. Et tout bascule ! Le bébé fille tant attendu est en fait un bébé garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon.

La Cie R.O.G.E.R. revisite un conte classique connu de toutes et tous, le redessinant de façon contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions de société.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux 05 56 50 28 35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:30:00+01:00

