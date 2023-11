Rencontre avec Nasim Marashi Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux.

Nasim Marashi est née en 1984 à Téhéran. Elle est romancière, scénariste et journaliste. Son premier roman L’automne est la dernière saison est devenu en peu de temps un véritable best-seller en Iran. Avec beaucoup de poésie, Nasim Marashi soulève la question du départ et de la liberté. Trois beaux portraits qui donnent à voir la condition des femmes et de la jeunesse dans l’Iran d’aujourd’hui.

Rencontre animée par Sonia Moumen, journaliste et réalisatrice.

Vente de livres assurée par la librairie La Machine à Lire.

Apéritif proposé à l’issue de la rencontre.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Iran Roman iranien

