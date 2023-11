Les Mots du Silence Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Les Mots du Silence Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, 9 novembre 2023, Bordeaux. Les Mots du Silence 9 – 25 novembre Bibliothèque Grand Parc Entrée libre Devenue sourde à l’âge de 8 ans, Jennifer Lescouët a très vite ressenti un certain attachement pour la photographie. Le visuel apparaît dès lors comme son moyen d’entendre et surtout, de s’exprimer. Dans son exposition Les Mots du Silence, Jennifer Lescouët montre à travers une série de photographies en noir et blanc que la langue des signes française (LSF) n’est pas un pis-aller : ses images donnent l’impression d’entendre les mots avec nos yeux, que le public soit sourd ou entendant, le bénéfice est le même pour tous. Pour donner envie de suivre un parcours initiatique autour de la LSF, l’exposition est scindée en deux, l’autre moitié est à découvrir à la médiathèque Roland Barthes de Floirac. Vernissage de l’exposition le samedi 18 novembre à 11h, en présence d’un interprète LSF. Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.jlescouet.com/ »}, {« link »: « https://mediatheque.ville-floirac33.fr/ark:/27705/76154864_les-mots-du-silence »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

