La Nuit des Bibliothèques à Grand Parc Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La Nuit des Bibliothèques à Grand Parc Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux. La Nuit des Bibliothèques à Grand Parc Samedi 7 octobre, 17h45 Bibliothèque Grand Parc Sur inscription Tenue de sport – Bouteille d’eau – Barres énergétiques. Ce soir c’est sport à la bibliothèque !

Restauration/boissons : Buvette sur place de 18h à 21h30 Quizz

Qui saura répondre au quizz sportif ?

17h45-18h15 / Tout public / Inscription sur place Boxe

Initiation à la boxe avec le Boxing Club Alamele

17h45-21h15 / Tout public / Inscription sur place Volley-ball

Découverte du volley-ball

18h30-19h30 / Jeune public 3-6 ans / Inscription sur place Échecs

Initiation aux échecs avec l’Académie Younus

18h30-19h30 / Tout public / Inscription sur place Hip-Hop

Découverte du breakdance avec la Cie Foksabouge

18h30-19h30 / Tout public / Inscription sur place Pyramide express

Portées acrobatiques avec l’École de cirque de Bordeaux

18h30-20h30 / Tout public / Inscription sur place Quizz

Qui saura répondre au quizz sportif ?

19h30-21h30 / Jeune public 3-6 ans / Inscription sur place Initiation au pilates avec le Boxing Club Alamele

19h30-21h30 / Tout public / Inscription sur place Échecs

Initiation aux échecs avec l’Académie Younus

20h30-21h30 / Tout public / Inscription sur place Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 28 35 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:45:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00

2023-10-07T17:45:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Grand Parc Adresse 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Grand Parc Bordeaux latitude longitude 44.857732;-0.584172

Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/