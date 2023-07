Rencontre avec Marylène Patou-Mathis Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Rencontre avec Marylène Patou-Mathis Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, 15 septembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Marylène Patou-Mathis Vendredi 15 septembre, 17h30 Bibliothèque Grand Parc Sur inscription Pour les premières rencontres du cycle Parlons Sciences ! Parlons histoire ! lancé en septembre 2022, vous avez été nombreux à venir écouter des penseurs-ses et chercheurs-ses reconnus dans différentes bibliothèques de Bordeaux : Johann Chapoutot, Etienne Klein, Gautier Depambour, Florence Rochefort, Enzo Traverso, Bill François, Gérard Noiriel, Martin Dutrait. Des rencontres filmées que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. A chaque rencontre, le principe est le même : un apéro-débat mouvant avant la rencontre animé par l’UPB, un flash artistique par les comédiens de l’EsTBA, et pour finir une dédicace avec la librairie Mollat, l’occasion d’avoir un échange en tête à tête avec l’invité(e). Avant chaque rencontre, un arpentage du livre de l’auteur invité est proposé au public, un samedi matin de 9h30 à 12h30. Lors de cet arpentage animé par l’UPB, chaque arpenteur a une partie du livre à lire et un temps est réservé après la lecture individuelle pour échanger collectivement et simplement de ce que l’on a compris, aimé de l’extrait lu. Pour rejoindre les arpenteurs, vous pouvez appeler au 05-56-10-29-61. Voici les prochains invités : Marylène Patou-Mathis, préhistorienne – vendredi 15 septembre – bibliothèque Grand Parc L’homme préhistorique est aussi une femme : une histoire de l’invisibilité des femmes 17h30 : apéro/débat mouvant 18h : rencontre Arpentage : le samedi 8/07 de 10h à 13h Pascal Blanchard, historien – jeudi 12 octobre – bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Le racisme en images : déconstruire ensemble 17h : apéro/débat mouvant 17h30 : flash artistique 18h : rencontre En parallèle de la rencontre, une exposition conçue par Pascal Blanchard, « femmes et hommes politiques : parité, diversité et égalité », est présentée du 10 au 21 octobre dans le hall de la bibliothèque. Arpentage : le samedi 30/09 de 9h30 à 12h30 Evelyne Heyer, biologiste – mercredi 18 octobre – bibliothèque Pierre Veilletet La Vie secrète des gènes 18h : apéro + débat mouvant 18h30 : rencontre animée par Gautier Depambour, doctorant chercheur Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 28 35 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

