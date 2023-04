Atelier d’aisance à l’oral Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier d’aisance à l’oral Bibliothèque Grand Parc, 3 mai 2023, Bordeaux. Atelier d’aisance à l’oral Mercredi 3 mai, 14h00 Bibliothèque Grand Parc Sur inscription Pour te préparer aux épreuves orales de fin d’année (brevet, oral de français et grand oral), la bibliothèque te propose un atelier d’aisance à l’oral avec le comédien Jules Mona. En apprenant à placer ta voix à la bonne hauteur, tu pourras aborder les épreuves orales de fin d’année avec sérennité. > en savoir plus sur l’opération Révise à la bibliothèque ! Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 28 35 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/pratique/soutien-scolaire »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00 Bac Brevet Valérie Daviet Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Grand Parc Adresse 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 14 Age max 18 Lieu Ville Bibliothèque Grand Parc Bordeaux

Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier d’aisance à l’oral Bibliothèque Grand Parc 2023-05-03 was last modified: by Atelier d’aisance à l’oral Bibliothèque Grand Parc Bibliothèque Grand Parc 3 mai 2023 Bibliothèque Grand Parc Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde