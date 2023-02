Ralentir et consommer autrement Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ralentir et consommer autrement Bibliothèque Grand Parc, 18 mars 2023, Bordeaux. Ralentir et consommer autrement Samedi 18 mars, 10h00 Bibliothèque Grand Parc

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen #8 Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Grand Parc Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Et si on prenait le temps d’une alimentation saine et citoyenne ? Comment accéder à une alimentation respectueuse de l’environnement qui rémunère à juste prix les producteurs locaux ? Comment la rendre accessible au plus grand nombre ?

Autant de questions autour desquelles les participants pourront débattre avec l’association Local’Attitude.

Local’Attitude est une association située au coeur du quartier du Grand Parc, où elle tient une épicerie solidaire. Elle anime également des débats mouvants et des ateliers culinaires autour des questions de l’alimentation, de l’environnement et de l’économie solidaire.

Programme 10h-10h30 : café accueil

10h30 – 12h : table ronde

12h – 12h45 : débat mouvant

12h45 – 13h : debrief

13h15 – 14h : visite épicerie Pour 15 personnes.

