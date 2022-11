Rencontre avec Bast Bibliothèque Grand Parc Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Bast Bibliothèque Grand Parc, 21 janvier 2023, Bordeaux. Rencontre avec Bast Samedi 21 janvier 2023, 11h00 Bibliothèque Grand Parc

Entrée libre

Dans le cadre du festival Hors Jeu / En Jeu handicap auditif hi Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Grand Parc Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_1546830&locale=fr »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_1546839&locale=fr »}]

05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique La différence et la fragilité sociale peuvent être le lieu d’une créativité extraordinaire. À l’occasion du festival Hors Jeu/En Jeu, les bibliothèques vous invitent à découvrir des talents hors normes et à célébrer le mieux vivre ensemble, L’auteur BAST viendra nous parler de ces 2 bandes dessinées 17 piges et En chienneté, qui abordent le thème du milieu carcéral. En présence d’un interprète en Langue des signes française.

