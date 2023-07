À la découverte des trésors de la Bibliothèque du tourisme et des voyages Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégorie d’Évènement: Paris À la découverte des trésors de la Bibliothèque du tourisme et des voyages Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 16 septembre 2023, Paris. À la découverte des trésors de la Bibliothèque du tourisme et des voyages Samedi 16 septembre, 11h30, 14h00, 16h30 Bibliothèque Germaine Tillion Entrée libre La bibliothèque du tourisme et des voyages est bien connue des Parisiens : on peut y emprunter des guides, des cartes, des récits de voyage… Mais rares sont ceux qui savent qu’elle recèle des trésors dans ses magasins. Les bibliothécaires vous invitent à la découverte de quelques-uns d’entre eux. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing, Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Mairie de Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque Germaine Tillion Adresse 6 rue du Commandant Schlœsing, Paris Ville Paris Lieu Ville Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Bibliothèque Germaine Tillion Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/