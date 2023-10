Atelier d’écriture Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse, 4 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Atelier d’écriture animé par Caroline Bouchet, rédactrice (notamment pour le magazine « Slowly ») et écrivaine publique. Ouvert aux adultes et adolescents dès 14 ans..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

Bibliothèque Gabriel Fauthoux

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Writing workshop led by Caroline Bouchet, editor (notably for « Slowly » magazine) and public writer. Open to adults and teenagers aged 14 and over.

Taller de escritura dirigido por Caroline Bouchet, editora (en particular de la revista « Slowly ») y escritora pública. Abierto a adultos y adolescentes a partir de 14 años.

Schreibworkshop unter der Leitung von Caroline Bouchet, Redakteurin (u. a. für das Magazin « Slowly ») und öffentliche Schriftstellerin. Offen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

