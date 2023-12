Bébé bouquine (0-3 ans) Bibliothèque Fréhel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel Bébé bouquine (0-3 ans) Bibliothèque Fréhel, 30 décembre 2023, Fréhel. Fréhel Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 10:30:00

fin : 2023-12-30 11:00:00 . Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts : en famille, bébé va adorer ! .

Bibliothèque Rue de la Grande Abbaye

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Code postal 22240 Lieu Bibliothèque Adresse Bibliothèque Rue de la Grande Abbaye Ville Fréhel Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Bibliothèque Fréhel Latitude 48.6282913 Longitude -2.3640122 latitude longitude 48.6282913;-2.3640122

Bibliothèque Fréhel Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frehel/