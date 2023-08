Visite guidée : « Jean-Marc Siméonin par lui-même ou une œuvre contemporaine commentée » Bibliothèque francophone multimédia – Pôle Limousin et patrimoine Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite guidée : « Jean-Marc Siméonin par lui-même ou une œuvre contemporaine commentée » Bibliothèque francophone multimédia – Pôle Limousin et patrimoine Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. Visite guidée : « Jean-Marc Siméonin par lui-même ou une œuvre contemporaine commentée » Samedi 16 septembre, 16h00 Bibliothèque francophone multimédia – Pôle Limousin et patrimoine Gratuit. Sur inscription. « Jean-Marc Siméonin par lui-même ou une œuvre contemporaine commentée » est une visite vous proposant un retour sur les dons fait à la Bfm de Limoges. Bibliothèque francophone multimédia – Pôle Limousin et patrimoine 2 place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 96 00 »}] La bibliothèque francophone multimédia ou Bfm de Limoges, fondée le 12 septembre 1998 désigne initialement le réseau des bibliothèques de prêt gérées par la municipalité, formé de cinq bibliothèques de quartier et de la bibliothèque de centre-ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bibliothèque francophone multimédia - Pôle Limousin et patrimoine Adresse 2 place Aimé Césaire, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bibliothèque francophone multimédia - Pôle Limousin et patrimoine Limoges latitude longitude 45.82666;1.259213

Bibliothèque francophone multimédia - Pôle Limousin et patrimoine Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/