Journée de la Terre Nourricière – BFM Centre-ville Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges, 4 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 4 octobre à la BFM-Centre-ville,

Venez participer à la 1ère édition de la journée Terre nourricière : Terre nourricière, les rencontres du manger local à Limoges. L’objectif est de promouvoir les solutions pour relocaliser notre alimentation et de parler des enjeux qui sont liés. Au programme : projection, animation, contée et exposition dans le hall… Avec Terre de Liens Limousin, l’Adear et Agrobio 87.

Renseignements et informations supplémentaires sur le site (en lien)..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 18:00:00. .

Bibliothèque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



October 4 at BFM-Centre-ville,

Come and take part in the 1st edition of Terre nourricière: Terre nourricière, les rencontres du manger local à Limoges. The aim is to promote solutions for relocalizing our food and to talk about the issues involved. On the program: projection, animation, storytelling and exhibition in the hall… With Terre de Liens Limousin, Adear and Agrobio 87.

Further information and details on the website (link).

4 de octubre en el BFM-Centre-ville,

Venga a participar en la 1ª edición de la jornada Terre nourricière: Terre nourricière, encuentros de la alimentación local en Limoges. El objetivo es promover soluciones para relocalizar nuestra alimentación y hablar de los problemas que plantea. En el programa: proyección, animación, cuentacuentos y exposición en el hall… Con Terre de Liens Limousin, Adear y Agrobio 87.

Más información y detalles en la página web (enlace).

Am 4. Oktober in der BFM-Centre-ville,

Nehmen Sie an der 1. Ausgabe des Tages « Terre nourricière » teil: Terre nourricière, les rencontres du manger local in Limoges. Ziel ist es, Lösungen zur Relokalisierung unserer Ernährung zu fördern und über die damit verbundenen Herausforderungen zu sprechen. Auf dem Programm stehen Filmvorführungen, Animationen, Erzählungen und eine Ausstellung in der Halle… Mit Terre de Liens Limousin, Adear und Agrobio 87.

Auskünfte und weitere Informationen auf der Website (als Link).

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole