Objectif : Job d'été !

Limoges Objectif : Job d’été ! Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges, 3 avril 2024, Limoges. Objectif : Job d’été ! Mercredi 3 avril 2024, 13h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Accueil libre et gratuit entre 13h30 et 17h30 – Renseignements au 05 55 10 08 00 | limoges@crijna.fr Info Jeunes t’aide à trouver ton job idéal en travaillant ta méthodologie de candidature spontanée, la recherche d’offres, les conseils en matière de création et alimentation de réseau professionnel, suggestions d’ouvrages disponibles à la BFM.

L’échange pourra également s’effectuer en privé derrière le stand dans l’espace convivialité du hall de la BFM. Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (projet d’année de césure, départ à l’étranger, BAFA, loisirs, etc.). Bibliothèque Francophone Multimédia place aimé césaire, limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T13:30:00+02:00 – 2024-04-03T17:30:00+02:00

Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges
Lieu Bibliothèque Francophone Multimédia
Adresse place aimé césaire, limoges
Ville Limoges
Age min 16 Age max 35

