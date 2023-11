S.O.S Parcoursup Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges, 7 février 2024, Limoges.

S.O.S Parcoursup Mercredi 7 février 2024, 13h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Accueil libre et gratuit entre 13h30 et 17h30 – Renseignements au 05 55 10 08 00 | limoges@crijna.fr

Tu es en Terminale ou en cours de réorientation ? En accueil libre accès dans l’après-midi, Info Jeunes te donne les bonnes astuces et ressources locales pour booster ton dossier Parcoursup et tes candidatures (identification de ses atouts, conseil sur la candidature, mise en relation avec des professionnels, informations sur différents dispositifs de mini stages et immersions pros, ressources numériques, suggestions d’ouvrages disponibles à la BFM, connaissance des métiers/formations post-bac, etc.). L’échange pourra également s’effectuer en privé derrière le stand dans l’espace convivialité du hall de la BFM.

Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (projet d’année de césure, départ à l’étranger, jobs d’été, BAFA, loisirs, etc.).

Bibliothèque Francophone Multimédia place aimé césaire, limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T13:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

2024-02-07T13:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

parcoursup construire son parcours