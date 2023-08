Parcours libre de collections patrimoniales Bibliothèque francophone multimédia Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Parcours libre de collections patrimoniales Bibliothèque francophone multimédia Limoges, 15 septembre 2023, Limoges. Parcours libre de collections patrimoniales 15 et 16 septembre Bibliothèque francophone multimédia Gratuit. Entrée libre. Participez librement à un parcours de collections patrimoniales dans les espaces de la Bfm centre-ville. Bibliothèque francophone multimédia 2 place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 96 00 Édifice construit en 1998 par Pierre Riboulet, grand prix national d’architecture. Pour lui « La BFM est une traversée du temps, puisqu’elle est fondée sur le forum de l’ancienne ville romaine d’Augustoritum, dont j’ai repris la trace et l’orientation tout en intégrant un long bâtiment de l’hôpital du 18e siècle conservé ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bibliothèque francophone multimédia Adresse 2 place Aimé Césaire, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bibliothèque francophone multimédia Limoges latitude longitude 45.826728;1.259272

Bibliothèque francophone multimédia Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/