Architecture et BD : Bruxelles 58 et le style atome de Mathieu Marsan, historien de l’art Mardi 6 février, 18h30 Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des règles sanitaires en vigueur

Début : 2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

En 1958, Bruxelles accueille la première exposition universelle de l’après-guerre, vitrine d’un monde dédié à l’Homme moderne où ennemis du passé et du présent se réunissent pacifiquement. Les innovations y sont nombreuses dans les domaines des arts ménagers et de l’architecture, à l’image du pavillon français (Guillaume Gillet, Jean Prouvé), du pavillon Philips (Le Corbusier, Iannis Xenakis) ou du célèbre Atomium (André et Jean Polak, André Waterkeyn). Ce dernier donnera son nom au « style atome », sous la plume de Joost Swarte en 1977. Ce style regroupe aussi bien les grands noms de la rédaction du journal de Spirou des années 1950 (Franquin, Will, Jidéhem, Tillieux…) que leurs successeurs deux décennies plus tard (Serge Clerc, Yves Chaland, Ever Meulen, Daniel Torres…). La bande dessinée devient alors le témoin d’une modernité domestique, aussi bien galopante qu’aveuglante.

L’Atomium en 1958 © Fortepan / Fülöp Imre