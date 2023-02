Culture Club Spécial Haïti Bibliothèque François Villon, 25 mars 2023, Paris.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Venez découvrir une culture très riche souvent méconnue : littérature, cinéma, musique…

Chaque année, les bibliothèques parisiennes proposent une programmation dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. En 2023, elles mettent à l’honneur la langue et plus généralement la culture haïtienne.

A l’échelle des grandes nations, Haïti est un tout petit pays de 27750 km². Mais le rayonnement culturel d’artistes originaires de cette île des Antilles, n’en n’est que plus remarquable dans un Etat qui fait face à de grandes difficultés économiques et sociétales.

Ce sera l’occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir des classiques de la littérature haïtienne (Jacques Roumain, René Depestre, Frankétienne) mais aussi des talents de la jeune génération (Makenzy Orcel, ou encore Jean d’Amérique qui proposera à la bibliothèque 2 ateliers d’écriture les 10 et 11 mars…).

A noter que le théâtre et la poésie occupent une place de choix dans la littérature protéiforme haïtienne.

Sans oublier la conteuse Mimi Barthélémy pour les oreilles les plus jeunes.

Mais citons aussi le compas haïtien côté musique et le réalisateur Raoul Peck

Notre sélection, forcément subjective, sera basée sur nos coups de cœur que nous avons envie de partager !



