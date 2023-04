MASTERCLASS 808 Bibliothèque François Truffaut Paris Catégorie d’Évènement: Paris MASTERCLASS 808 Bibliothèque François Truffaut, 10 mai 2023, Paris. MASTERCLASS 808 Mercredi 10 mai, 19h00 Bibliothèque François Truffaut Envoyer un mail à bilbiothèque.cinema@paris.fr. En partenariat avec la Bibliothèque du cinéma – François Truffaut, ces masterclass visent à faire découvrir les dessous de l’écriture d’un projet à travers le témoignage des scénaristes. 808, c’est la côte qui balise les ouvrages dédiés à l’écriture de scénarios et à la conception de storyboards, que vous pouvez retrouver à la Bilbiothèque du cinéma – François Truffaut. Pour cette troisième masterclass, rendez-vous avec Elodie Namer, scénariste de Miss, Les Randonneuses et Lycée Toulouse-Lautrec. Avec la participation du Syndicat des Professionels du Cinéma en situation de Handicap.

Présence d’un interprète LSF. Quand ? Le 10 mai 2023, à 19h. Où ? Bibliothèque du Cinéma – François Truffaut Comment s’inscrire ? inscription par mail à bilbiothèque.cinema@paris.fr ou au 0140262933. Bibliothèque François Truffaut 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0140262933 »}, {« type »: « email », « value »: « bilbiothu00e8que.cinema@paris.fr »}] [{« link »: « mailto:que.cinema@paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T21:00:00+02:00

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T21:00:00+02:00 masterclass scénario Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque François Truffaut Adresse 75001 Paris Ville Paris Lieu Ville Bibliothèque François Truffaut Paris

Bibliothèque François Truffaut Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MASTERCLASS 808 Bibliothèque François Truffaut 2023-05-10 was last modified: by MASTERCLASS 808 Bibliothèque François Truffaut Bibliothèque François Truffaut 10 mai 2023 Bibliothèque François Truffaut Paris Paris

Paris