P’tit bonhomme de chemin Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais Catégorie d’Évènement: Le Pré-Saint-Gervais P’tit bonhomme de chemin Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais, 20 décembre 2023 09:30, Le Pré Saint Gervais. P’tit bonhomme de chemin Mercredi 20 décembre, 10h30 Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, Isabelle Grenier de la compagnie du souffle au son, interprète des chansons accompagnées par divers instruments : ukulélé, ocarina basse, sansula, kalimba basse, cloches, balafon suspendu… Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais 46 Avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré Saint Gervais Le Pré Saint Gervais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:30:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00

2023-12-20T10:30:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00 Enfants Evénement A la une Détails Heure : 09:30 Catégorie d’Évènement: Le Pré-Saint-Gervais Autres Lieu Bibliothèque François Mitterrand - Pré Saint-Gervais Adresse 46 Avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré Saint Gervais Ville Le Pré Saint Gervais Lieu Ville Bibliothèque François Mitterrand - Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais latitude longitude ;

Bibliothèque François Mitterrand - Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pre-saint-gervais/