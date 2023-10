Doux la Gadoue Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais, 25 octobre 2023, Le Pré Saint Gervais.

Doux la Gadoue Mercredi 25 octobre, 10h00 Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais

Toucher, gratter, piquer, rouler, empiler… et donner forme à un petit jardin où l’on peut mettre ce qu’on veut, des feuilles, des brindilles, des graines…

Les mains dans la terre pour s’amuser et expérimenter de nouvelles sensations.

Un atelier dans lequel nous proposons aux parents de participer et de faire eux aussi leurs propres expériences… !

Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais 46 Avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré Saint Gervais Le Pré Saint Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T10:45:00+02:00

Tout Petits Mois de la petite enfance