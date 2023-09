Premier printemps Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais, 21 octobre 2023, Le Pré Saint Gervais.

Premier printemps Samedi 21 octobre, 10h15 Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais

Au rythme des saisons, la compagnie Soleil Sous La Pluie nous emmène à la redécouverte du temps et de la nature dans un dispositif scénique immersif où interagissent matières, gestes dansés et sons. La réinterprétation de l’album contemplatif Premiers printemps d’Anne Crausaz, nous donne à goûter, sentir, écouter, voir, toucher. L’acidité des mûres, la douceur de l’intérieur d’une bogue de châtaigne, le silence de la neige… Dans un jeu de synesthésie les matières tinteront et les sons se goûteront pour faire émerger des moments inédits.

Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais 46 Avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré Saint Gervais Le Pré Saint Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:15:00+02:00 – 2023-10-21T11:00:00+02:00

Tout Petits Mois de la petite enfance