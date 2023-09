Cet évènement est passé Il était une fois… la musique des mots – Exposition Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais Catégorie d’Évènement: Le Pré-Saint-Gervais Il était une fois… la musique des mots – Exposition Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais, 5 septembre 2023, Le Pré Saint Gervais. Il était une fois… la musique des mots – Exposition 5 – 14 septembre Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais Bibliothèque François Mitterrand – Pré Saint-Gervais 46 Avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré Saint Gervais Le Pré Saint Gervais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T09:00:00+02:00 – 2023-09-05T18:00:00+02:00

2023-09-14T09:00:00+02:00 – 2023-09-14T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Le Pré-Saint-Gervais Autres Lieu Bibliothèque François Mitterrand - Pré Saint-Gervais Adresse 46 Avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré Saint Gervais Ville Le Pré Saint Gervais Lieu Ville Bibliothèque François Mitterrand - Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais latitude longitude ;

Bibliothèque François Mitterrand - Pré Saint-Gervais Le Pré Saint Gervais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pre saint gervais/