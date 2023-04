Pris dans la toile Bibliothèque François Mitterrand Plaisance-du-Touch Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pris dans la toile Bibliothèque François Mitterrand, 5 mai 2023, Plaisance-du-Touch. Pris dans la toile 5 mai – 28 juin Bibliothèque François Mitterrand Entrée libre Avec Internet, les médias se multiplient et se transforment. Dans ce paysage médiatique de plus en plus grand, l’image est devenue essentielle. Les réseaux sociaux ont libéré la parole et décentralisé la discussion. Les médias traditionnels ont perdu une partie du monopole sur l’information. Cette exposition en 2 parties permet de voir ce qu’est une information (fiable, vérifiée) et comment à travers les réseaux sociaux chaque utilisateur peut devenir volontairement ou pas un acteur de l’information. Bibliothèque François Mitterrand 7 Rue des Écoles, 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 07 50 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

