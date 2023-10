BnF- EXPOSITIONS PHOTOS « NOIR ET BLANC » et « ÉPREUVES DE LA MATIÈRE » Bibliothèque François-Mitterand Paris, 19 octobre 2023, Paris.

La saison culturelle 2023-2024 de la BnF met la photographie à l’honneur et s’ouvre sur deux expositions mettant enlumière la richesse de ses collections et son engagement envers le médium, depuis les premiers tirages en noir et blancjusqu’aux créations les plus contemporaines.

Du 10 octobre 2023 au 4 février 2024, l’exposition Epreuves de la matière

révèle les capacités de métamorphose de la matière photographique. À travers les oeuvres contemporaines et singulières de près de deux cents photographes français et étrangers, elle dévoile une histoire sensible et incarnée de la photographie, où le paysage, le corps et la nature occupentune place privilégiée.

Du 17 octobre 2023 au 21 janvier 2024, les grands noms de la photographie française et internationale sont réunis dans un parcours qui embrasse 150 ans d’histoire de la photographie en noir et blanc.

L’exposition Noir & Blanc donne ainsi à voir près de 300 chefs-d’oeuvre issus des collections photographiques de la BnF (de Nadar à William Klein en passant par ManRay, Helmut Newton, Diane Arbus, Robert Frank, etc.).

Bibliothèque François-Mitterand
Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13

Ray K. Metzker, Kayak, Frankfurt – 1961 – © Estate of Ray K. Metzker, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York