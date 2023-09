Les plumes de Léon : Résidence d’auteur Bibliothèque François Augiéras Montignac-Lascaux, 14 octobre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Serge Huguenin proposera au cours d’une promenade champêtre un atelier de croquis, autour de l’herbier. Différentes techniques seront explorées : aquarelle, feutres, craies..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 13:00:00. EUR.

Bibliothèque François Augiéras Espace Nelson Mandela

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Serge Huguenin will take you on a walk through the countryside, offering a sketching workshop based on the herbarium. Various techniques will be explored: watercolor, felt-tip pens, chalk.

Durante un paseo por el campo, Serge Huguenin ofrecerá un taller de dibujo basado en el herbario. Se explorarán diversas técnicas, como la acuarela, el rotulador y la tiza.

Serge Huguenin bietet während eines Spaziergangs auf dem Land einen Skizzenworkshop rund um das Herbarium an. Dabei werden verschiedene Techniken erkundet: Aquarell, Filzstifte, Kreiden.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère