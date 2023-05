Quatuor de saxophones de la Musique des gardiens de la paix Bibliothèque Forney, Hôtel de Sens, 21 juin 2023, Paris.

Quatuor de saxophones de la Musique des gardiens de la paix Mercredi 21 juin, 15h00 Bibliothèque Forney, Hôtel de Sens

Le quatuor de saxophones de l’orchestre d’harmonie de la Musique des gardiens de la paix, vous propose un concert dans un lieu surprenant : la Bibliothèque Forney !

Vous pouvez déjà les découvrir ici !

Bibliothèque Forney, Hôtel de Sens 1, rue du Figuier, Paris 75004 Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« data »: {« author »: « Musique des Gardiens de la Paix », « cache_age »: 86400, « description »: « Le quatuor de saxophones de l’orchestre d’harmonie pru00e9sente un extrait du concerto pour quatre saxophones de Philip Glass (1937) datu00e9 de 1995.nPru00e9sentu00e9 ici dans sa forme originale sans orchestre, on retrouve dans le dernier mouvement de ce concerto ce qui fait l’originalitu00e9 de l’u0153uvre de Glass avec cette u00e9nergie rythmique issue de cette scansion si particuliu00e8re, la virtuositu00e9 de certains passages, la couleur spu00e9cifique de chacun des instruments.nnEnregistru00e9 en juin 2021 dans la salle des gardes de la Conciergerie.nRemerciements au Centre des Monuments Nationaux et u00e0 l’u00e9quipe vidu00e9o du service de la communication au Cabinet du Pru00e9fet de police. », « type »: « video », « title »: « Final du concerto pour quatre saxophones de Philip Glass. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/m0KzsQPOJ2k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=m0KzsQPOJ2k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4HHE2g3D8iUQq7LhZmoHzg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=m0KzsQPOJ2k »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T16:30:00+02:00

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T16:30:00+02:00

©Préfecture de Police