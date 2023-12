L’Atelier Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux, 16 décembre 2023 16:00, Bordeaux.

L’Atelier Samedi 16 décembre, 17h00 Bibliothèque Flora Tristan Sur inscription

Dans l’atelier du père Noël, l’heure est à la fête. Tous les jouets sont terminés, il est temps de partir en vacances. Mais voilà que le téléphone sonne. Le père noël furieux annonce qu’il manque un cadeau. Lequel ? Un nichoir à oiseaux. Branle-bas de combat, l’atelier reprend du service ! Mais, au fait, un nichoir, pourquoi ?

À travers son spectacle sans paroles, burlesque et poétique, la Cie Avide Vacarme souhaite interroger notre rapport au vivant et notre façon d’habiter et partager notre habitat à tous : la Terre.

Durée du spectacle : 40 minutes.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « http://avide-vacarme.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Spectacles de Noël